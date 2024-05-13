Климов Гаврил Ефремович 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Гаврил Ефремович

Климов Гаврил Ефремович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Климов Ефрем Павлович

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Мария Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Климова) Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Климова Мария Андреевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Климов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Климова Мария Андреевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.