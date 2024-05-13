Климов Гаврил Ефремович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Климов Ефрем Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Мария Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Климова) Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Климова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Климова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно