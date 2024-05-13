Климова Мария Андреевна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Гаврил Ефремович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Климова) Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Климов Гаврил Ефремович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Климов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Климов Гаврил Ефремович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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