Анна Фёдорова 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1812

умерла Неизвестно

Супруги
Данила Игнатьев1815 г.р.
Дети
Степан Данилов1837 г.р.
Афанасий Данилов1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Игнатьев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Степан Данилов

Отец ребёнка: Данила Игнатьев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Афанасий Данилов

Отец ребёнка: Данила Игнатьев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Куркин Ефим Данилов

Отец ребёнка: Данила Игнатьев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Смерть
Неизвестно

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