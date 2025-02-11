Анна Фёдорова
женский, родилась 1812
умерла Неизвестно
Супруги
Данила Игнатьев1815 г.р.
Дети
Степан Данилов1837 г.р.
Афанасий Данилов1842 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Игнатьев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Степан Данилов
Отец ребёнка: Данила Игнатьев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Афанасий Данилов
Отец ребёнка: Данила Игнатьев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Куркин Ефим Данилов
Отец ребёнка: Данила Игнатьев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно