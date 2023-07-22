Русак Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русак Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфимова Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Русак Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русак Валерий Дмитиревич

Мать ребёнка: Русак Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русак Лилия Дмитриевна

Мать ребёнка: Русак Зоя Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русак Зоя Петровна

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