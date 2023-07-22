Русак Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфимова Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Русак Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Русак Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русак Лилия Дмитриевна
Мать ребёнка: Русак Зоя Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Русак Зоя Петровна