Кожевина (Скутина) Евдокия Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Бракосочетание
26.01.1905
в записи указано жених села Егоршино 18 лет первым браком, невеста села Егоршино первым браком 18 лет
Рождение ребёнка
16.02.1905
Сын: Кожевин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1907
Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович
Крестные Егоршинского села крестьянин Григорий Трофимов Скутин и крестьянская девица Евдокия Иванова Кожевина
Рождение ребёнка
27.07.1908
Сын: Кожевин Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович
Крестные Егоршинского села крестьянин Тит Иванов Малых и крестьянская жена Пелагея Иванова Лыжина
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Тараторина (Кожевина) Алла Васильевна
Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович
Крестные Егоршинского села крестьянин Иван Поликарпов Лыжин и того же села крестьянская жена Евдокия Антониева Скутина
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кожевин Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1916
Дочь: Малых (Кожевина) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кожевин Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кожевин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович
Смерть
Около 1932
Артемовский, Артемовский, Свердловская область