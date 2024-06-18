Кожевина (Скутина) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевина (Скутина) Евдокия Трофимовна

Место рождения

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

MR
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Скутин Трофим Родионович

Мать: Скутина (Скутина) Матрена Дмитриевна

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
26.01.1905

Муж: Кожевин Василий Иванович

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
в записи указано жених села Егоршино 18 лет первым браком, невеста села Егоршино первым браком 18 лет
Рождение ребёнка
16.02.1905

Сын: Кожевин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1907

Сын: Кожевин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Крестные Егоршинского села крестьянин Григорий Трофимов Скутин и крестьянская девица Евдокия Иванова Кожевина
Рождение ребёнка
27.07.1908

Сын: Кожевин Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Крестные Егоршинского села крестьянин Тит Иванов Малых и крестьянская жена Пелагея Иванова Лыжина
Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Тараторина (Кожевина) Алла Васильевна

Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Крестные Егоршинского села крестьянин Иван Поликарпов Лыжин и того же села крестьянская жена Евдокия Антониева Скутина
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кожевин Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1916

Дочь: Малых (Кожевина) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кожевин Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кожевин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кожевин Василий Иванович

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Около 1932
Артемовский, Артемовский, Свердловская область

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