Сенчина Акулина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенчина Акулина Кузьминична

Место рождения

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1825 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Сенчина Настасья Дементьевна

Отец ребёнка: Сенчин Денис/Дементий Степанович

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Сенчина Домна Дементьевна

Отец ребёнка: Сенчин Денис/Дементий Степанович

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.03.1852 ст.

Сын: Сенчин Захар Дементьевич

Отец ребёнка: Сенчин Денис/Дементий Степанович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Сенчин Емельян Дементьевич

Отец ребёнка: Сенчин Денис/Дементий Степанович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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