Сенчина Акулина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Сенчина Настасья Дементьевна
Отец ребёнка: Сенчин Денис/Дементий Степанович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Сенчина Домна Дементьевна
Отец ребёнка: Сенчин Денис/Дементий Степанович
Рождение ребёнка
22.03.1852 ст.
Отец ребёнка: Сенчин Денис/Дементий Степанович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Сенчин Емельян Дементьевич
Отец ребёнка: Сенчин Денис/Дементий Степанович