Евдокия Фёдорова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1821

умерла Неизвестно

Супруги
Кежаев Кузьма Яковлев1816 г.р.
Дети
(Кежаева) Прасковья Кузьмина1844 г.р.
(Кежаева) Ефимия Кузьмина1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кежаев Кузьма Яковлев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Кежаева) Прасковья Кузьмина

Отец ребёнка: Кежаев Кузьма Яковлев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Кежаева) Ефимия Кузьмина

Отец ребёнка: Кежаев Кузьма Яковлев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Кежаева) Агафья Кузьмина

Отец ребёнка: Кежаев Кузьма Яковлев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

113

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

95

Смерть
Неизвестно

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