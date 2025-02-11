Евдокия Фёдорова
женский, родилась 1821
умерла Неизвестно
Супруги
Кежаев Кузьма Яковлев1816 г.р.
Дети
(Кежаева) Прасковья Кузьмина1844 г.р.
(Кежаева) Ефимия Кузьмина1847 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Кежаева) Прасковья Кузьмина
Отец ребёнка: Кежаев Кузьма Яковлев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Кежаева) Ефимия Кузьмина
Отец ребёнка: Кежаев Кузьма Яковлев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Кежаева) Агафья Кузьмина
Отец ребёнка: Кежаев Кузьма Яковлев
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно