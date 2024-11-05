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Лагун (Lagona) Мартин Степанович

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Место рождения

ВКЛ в составе Речи Посполитой Польского королевства, Менской волости, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека)

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Лагун (Lagona) Степан Мартинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лагун (Lagona) Павел Мартинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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