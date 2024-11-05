Лагун (Lagona) Мартин Степанович
Место рожденияВКЛ в составе Речи Посполитой Польского королевства, Менской волости, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека)
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Лагун (Lagona) Степан Мартинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лагун (Lagona) Павел Мартинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно