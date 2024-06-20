Сивчик (Зайченкова) Ксенья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения18.01.1907 ст.
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1907 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сивчик Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Сивчик Игнатий Савельевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Сивчик Валентина Игнатьевна
Отец ребёнка: Сивчик Игнатий Савельевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Сивчик Любовь Игнатьевна
Отец ребёнка: Сивчик Игнатий Савельевич
Смерть
1977