Сивчик (Зайченкова) Ксенья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивчик (Зайченкова) Ксенья Тихоновна

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Место рождения

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

18.01.1907 ст.

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1907 ст.

Отец: Зайченков Тихон Матвеевич

Мать: Зайченкова (Ващенкова) Ольга Терентьевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивчик Игнатий Савельевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сивчик Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Сивчик Игнатий Савельевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Сивчик Валентина Игнатьевна

Отец ребёнка: Сивчик Игнатий Савельевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Сивчик Любовь Игнатьевна

Отец ребёнка: Сивчик Игнатий Савельевич

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1977

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