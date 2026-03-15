Решетов Федот Кузьмич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Решетов Федот Кузьмич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно, Ворошилов, Уржумский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно

Дети
Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна1863 г.р.
Решетов Афанасий ФедотовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ворошилов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Афанасий Федотович

Мать ребёнка: не указана

Ворошилов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Решетова) Агриппина Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Ворошилов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Место жительства
Неизвестно
Ворошилов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Ворошилов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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