Решетов Федот Кузьмич
мужской, родился Неизвестно, Ворошилов, Уржумский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
Дети
Решетов Афанасий ФедотовичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетов Афанасий Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Решетова) Агриппина Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно