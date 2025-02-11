Кирдянова Параскева Антонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кирдянова Параскева Антонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Кирдянов Василий ФедоровичПосле 1860 г.р.
Дети
Кирдянов Кирилл Васильевич1874 г.р.
Кирдянов Давыд Васильевич26.06.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирдянов Василий Федорович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кирдянов Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Кирдянов Василий Федорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.06.1900

Сын: Кирдянов Давыд Васильевич

Отец ребёнка: Кирдянов Василий Федорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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