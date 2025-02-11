Кирдянова Параскева Антонова
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Кирдянов Василий ФедоровичПосле 1860 г.р.
Дети
Кирдянов Кирилл Васильевич1874 г.р.
Кирдянов Давыд Васильевич26.06.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кирдянов Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Кирдянов Василий Федорович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1900
Сын: Кирдянов Давыд Васильевич
Отец ребёнка: Кирдянов Василий Федорович
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область