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Пушкарева Варвара Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1899

Сын: Пушкарев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
27.04.1903

Сын: Пушкарев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
19.10.1904

Сын: Пушкарев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
06.08.1910

Дочь: Пушкарева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелева Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Максим Михайлович

Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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