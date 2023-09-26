Пушкарева Варвара Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1899
Сын: Пушкарев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
27.04.1903
Сын: Пушкарев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
19.10.1904
Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
06.08.1910
Дочь: Пушкарева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевелева Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Максим Михайлович
Отец ребёнка: Пушкарев Михаил Елисеевич
Смерть
Неизвестно