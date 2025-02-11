Поликарп Петров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Поликарп Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Дашкина Ирина Поликарпова / Ирина ПетроваОколо 1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Дашкина Ирина Поликарпова / Ирина Петрова

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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