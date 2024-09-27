Смирнова Ольга Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Смирнов Савелий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.
Сын: Смирнов Степан Савельевич
Отец ребёнка: Смирнов Савелий Андреевич
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.07.1909
Сын: Смирнов Емельян Савельевич
Отец ребёнка: Смирнов Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
29.10.1911
Сын: Смирнов Кузьма Савельевич
Отец ребёнка: Смирнов Савелий Андреевич
Смерть
Неизвестно