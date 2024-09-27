Смирнова Ольга Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Ольга Ефимовна

Смирнова Ольга Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Смирнов Савелий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
24.07.1904 ст.

Сын: Смирнов Степан Савельевич

Отец ребёнка: Смирнов Савелий Андреевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.07.1909

Сын: Смирнов Емельян Савельевич

Отец ребёнка: Смирнов Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Смирнов Кузьма Савельевич

Отец ребёнка: Смирнов Савелий Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.