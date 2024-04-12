Моисей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисей Дмитриевич

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1890

Сын: Павел Моисеев

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Моисеева

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Моисеев

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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