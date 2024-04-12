Моисей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1890
Сын: Павел Моисеев
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Моисеева
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Моисеев
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно