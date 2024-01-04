Борисова (Голова) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Голова) Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Голов Антон

Мать: Голова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Анатолий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Анатолий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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