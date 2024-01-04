Борисова (Голова) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Голов Антон
Мать: Голова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно