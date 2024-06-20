Серегин Федор Феофилактович 18.09.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Серегин Федор Феофилактович

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

18.09.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1880 ст.

Отец: Серегин Феофилакт Ефимович

Мать: Серегина Мавра Игнатьевна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серегина Парасковья Герасимовна

Рождение ребёнка
28.01.1895 ст.

Дочь: Привезенцева (Серегина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Серегина Парасковья Герасимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1898 ст.

Сын: Серегин Феофилакт Федорович

Мать ребёнка: Серегина Парасковья Герасимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1905 ст.

Сын: Серегин Николай Федорович

Мать ребёнка: Серегина Парасковья Герасимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.1908 ст.

Дочь: (Серегина) Вера Федоровна

Мать ребёнка: Серегина Парасковья Герасимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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