Серегин Федор Феофилактович
Место рождения
Дата рождения18.09.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1880 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1895 ст.
Дочь: Привезенцева (Серегина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Серегина Парасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
07.03.1898 ст.
Сын: Серегин Феофилакт Федорович
Мать ребёнка: Серегина Парасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
08.05.1905 ст.
Сын: Серегин Николай Федорович
Мать ребёнка: Серегина Парасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
26.09.1908 ст.
Дочь: (Серегина) Вера Федоровна
Мать ребёнка: Серегина Парасковья Герасимовна
Смерть
Неизвестно