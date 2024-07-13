Шапкин Прокофий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 или 1841
Дата смерти29.07.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1840 или 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1858
Рождение ребёнка
17.10.1859
Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
29.11.1861
Дочь: Шапкина (Шапкина) Варвара Прокофьевна
Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
25.12.1863
Дочь: Шапкина (Шапкина) Варвара Прокофьевна
Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
20.12.1865
Дочь: Шапкина (Шапкина) Анастасия Прокофьевна
Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
04.05.1868
Дочь: Шапкина (Шапкина) Ирина Прокофьевна
Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
25.07.1870
Сын: Шапкин Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна
Смерть
29.07.1871