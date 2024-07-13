Шапкин Прокофий Фролович 1840 или 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапкин Прокофий Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 или 1841

Дата смерти

29.07.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1858

Жена: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1859

Сын: Шапкин Яков Прокофьевич

Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.11.1861

Дочь: Шапкина (Шапкина) Варвара Прокофьевна

Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.12.1863

Дочь: Шапкина (Шапкина) Варвара Прокофьевна

Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1865

Дочь: Шапкина (Шапкина) Анастасия Прокофьевна

Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1868

Дочь: Шапкина (Шапкина) Ирина Прокофьевна

Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1870

Сын: Шапкин Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Зелепукина (Черкасова) Марфа Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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