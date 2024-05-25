Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Егор Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Жеребцова Марья Егоровна/Георгиевна

Отец ребёнка: Егор Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Егор Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ефим Егорович

Отец ребёнка: Егор Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Иванович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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