Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Жеребцова Марья Егоровна/Георгиевна
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ефим Егорович
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Иванович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно