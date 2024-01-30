Штрауб Илья Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.2012
Сын: Штрауб Артём Ильич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.2021
Сын: Штрауб Арсений Ильич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности