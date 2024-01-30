Штрауб Илья Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрауб Илья Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.2012

Сын: Штрауб Артём Ильич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.2021

Сын: Штрауб Арсений Ильич

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