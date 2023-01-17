Олив (Унковская) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олив (Унковская) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1897

Муж: Олив Николай Вивианович

Рождение ребёнка
18.03.1904

Дочь: Олив Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Олив Николай Вивианович

Рождение ребёнка
15.02.1905

Сын: Олив Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Олив Николай Вивианович

Рождение ребёнка
13.05.1906

Сын: Олив Глеб Николаевич

Отец ребёнка: Олив Николай Вивианович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олив Вера Николаевна

Отец ребёнка: Олив Николай Вивианович

Смерть
Неизвестно
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