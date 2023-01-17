Олив (Унковская) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1897
Рождение ребёнка
18.03.1904
Дочь: Олив Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Олив Николай Вивианович
Рождение ребёнка
15.02.1905
Отец ребёнка: Олив Николай Вивианович
Рождение ребёнка
13.05.1906
Сын: Олив Глеб Николаевич
Отец ребёнка: Олив Николай Вивианович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олив Вера Николаевна
Отец ребёнка: Олив Николай Вивианович
Смерть
Неизвестно