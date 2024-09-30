Руотси (Хумонен) Софья Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руотси (Хумонен) Софья Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1880

Дата смерти

После 1942

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1901

Муж: Руотси Петр Абрамович

Рождение ребёнка
28.11.1902

Дочь: Пейппо (Руотси) Ева Петровна

Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.12.1904

Сын: Руотси Абрам Петрович

Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.07.1908

Дочь: Тикка (Руотси) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Руотси Эйно-Иван Петрович

Отец ребёнка: Руотси Петр Абрамович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
После 1942

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