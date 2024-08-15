Шутылев Афанасий Егоров
Место рожденияпочинок Верх-Бусыгинский, Турекская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рождения20.02.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1902 ст.
МК 1902 года Покровской церкви села Илеть (305-1-52, лист 263об-264, №18)
Крещение
21.02.1902 ст.
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: того же починка родной брат отцу младенца Василий Егоров Шутылев [должен быть Павлов ???] МК 1902 года Покровской церкви села Илеть (305-1-52, лист 263об-264, №18)
Смерть
Неизвестно