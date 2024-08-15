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Шутылев Афанасий Егоров

Место рождения

починок Верх-Бусыгинский, Турекская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.02.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1882 г.р.

Мать

Вычислено 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1902 ст.

Отец: Шутылев Егор Павлов

Мать: Шутылева (Новосёлова) Евдокия Павлова

МК 1902 года Покровской церкви села Илеть (305-1-52, лист 263об-264, №18)
Крещение
21.02.1902 ст.
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: того же починка родной брат отцу младенца Василий Егоров Шутылев [должен быть Павлов ???] МК 1902 года Покровской церкви села Илеть (305-1-52, лист 263об-264, №18)
Смерть
Неизвестно

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