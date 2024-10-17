Гаврилов Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Тамбовской губернии Козловский мещанин
Бракосочетание
28.04.1899
Рождение ребёнка
08.10.1899
Дочь: (Гаврилова) Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Гаврилова (Артамонова) Клавдия Владимирова
Рождение ребёнка
01.10.1900
Дочь: (Гаврилова) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Гаврилова (Артамонова) Клавдия Владимирова
Смерть
Неизвестно