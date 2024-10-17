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Гаврилов Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Тамбовской губернии Козловский мещанин
Бракосочетание
28.04.1899

Жена: Гаврилова (Артамонова) Клавдия Владимирова

Рождение ребёнка
08.10.1899

Дочь: (Гаврилова) Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Гаврилова (Артамонова) Клавдия Владимирова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1900

Дочь: (Гаврилова) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Гаврилова (Артамонова) Клавдия Владимирова

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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