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Прокофьев Дмитрий Кузьмич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

?.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1857

Отец: Прокофьев Кузьма Иванович

Мать: Прокофьева Агриппина (Аграфена) Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия? Михайловна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия

Рождение ребёнка
16.02.1877 ст.

Сын: Прокофьев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Наумова (Прокофьева) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1881

Сын: Прокофьев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1889 ст.

Сын: Прокофьев Иосиф Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1897 ст.

Сын: Прокофьев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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