Прокофьев Дмитрий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения?.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия? Михайловна?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1877 ст.
Сын: Прокофьев Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Наумова (Прокофьева) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия
Рождение ребёнка
28.05.1881
Сын: Прокофьев Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия
Рождение ребёнка
01.04.1889 ст.
Сын: Прокофьев Иосиф Дмитриевич
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия
Рождение ребёнка
06.11.1897 ст.
Сын: Прокофьев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Михайловна есть сестра Зиновия
Смерть
Неизвестно