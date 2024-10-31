Егор Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Кон Григорьевич
Мать: Февронья Макаровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тимофей Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Егор Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Михаил Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1801 ст.
Сын: Аггей Егорович
Мать ребёнка: не указана
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно