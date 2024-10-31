Егор Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кон Григорьевич

Мать: Февронья Макаровна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Тимофей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Егор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Михаил Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1801 ст.

Сын: Аггей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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