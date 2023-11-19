Скоробогатова Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1906
Дочь: Скоробогатова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.02.1915
Сын: Скоробогатов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.02.1915
Сын: Скоробогатов Павел Андреевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно