Скоробогатова Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатов Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.12.1906

Дочь: Скоробогатова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Дмитриевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.02.1915

Сын: Скоробогатов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Дмитриевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Скоробогатов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Андрей Дмитриевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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