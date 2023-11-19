Скоробогатов Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скоробогатов Дмитрий Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1906
Дочь: Скоробогатова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Скоробогатова Ксения Степановна
Рождение ребёнка
02.02.1915
Сын: Скоробогатов Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Ксения Степановна
Рождение ребёнка
05.02.1915
Сын: Скоробогатов Павел Андреевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Ксения Степановна
Смерть
Неизвестно