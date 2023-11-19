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Скоробогатов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скоробогатов Дмитрий Леонтьевич

Мать: не указана

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Ксения Степановна

Рождение ребёнка
19.12.1906

Дочь: Скоробогатова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Скоробогатова Ксения Степановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.02.1915

Сын: Скоробогатов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Ксения Степановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Скоробогатов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Ксения Степановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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