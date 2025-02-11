(Кизирева) Мария Кирилловна 17.07.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кизирева) Мария Кирилловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.07.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кизирев Кирилл Андреевич03.06.1850 г.р.
Мать
Кизирева Марфа ВасильевнаДо 1852 г.р.
Супруги
Каргин-Нечаев Степан Спиридонович23.10.1871 г.р.
Дети
Каргин-Нечаев Георгий Степанович02.01.1893 г.р.
Каргин-Нечаев Федор Уч. Вов Степанович13.04.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1870

Отец: Кизирев Кирилл Андреевич

Мать: Кизирева Марфа Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1891

Муж: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
02.01.1893

Сын: Каргин-Нечаев Георгий Степанович

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
13.04.1897

Сын: Каргин-Нечаев Федор Уч. Вов Степанович

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: (Каргина) Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Нечаев (Кузнецк) В Кр. Арм. С 25.02.1920 Семен Степанович

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Каргин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Каргин Яков Степанович

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
14.08.1906

Дочь: (Каргина Ср. Азия С 1935) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
01.02.1910

Дочь: (Каргина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
12.11.1911

Дочь: (Каргина Ср. Азия С 1935) Варвара Степановна

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
10.02.1914

Дочь: (Каргина Ср. Азия С 1934) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
06.01.1917

Дочь: (Каргина) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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