(Кизирева) Мария Кирилловна
женский, родилась 17.07.1870, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКизирев Кирилл Андреевич03.06.1850 г.р.
МатьКизирева Марфа ВасильевнаДо 1852 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Каргин-Нечаев Георгий Степанович
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович
Сын: Каргин-Нечаев Федор Уч. Вов Степанович
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович
Дочь: (Каргина) Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович
Сын: Нечаев (Кузнецк) В Кр. Арм. С 25.02.1920 Семен Степанович
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович
Сын: Каргин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович
Дочь: (Каргина Ср. Азия С 1935) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович
Дочь: (Каргина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович
Дочь: (Каргина Ср. Азия С 1935) Варвара Степановна
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович
Дочь: (Каргина Ср. Азия С 1934) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович
Дочь: (Каргина) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Каргин-Нечаев Степан Спиридонович