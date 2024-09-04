Тюрина Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Тюрина Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Тюрин Иван Алексеев
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Черемисина (Тюрина) Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Егоров
Смерть
Неизвестно