Тюрина Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Алексей Егоров

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Тюрина Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Тюрин Алексей Егоров

Рождение ребёнка
1836

Сын: Тюрин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Тюрин Алексей Егоров

Рождение ребёнка
1838

Сын: Тюрин Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Тюрин Алексей Егоров

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Черемисина (Тюрина) Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Тюрин Алексей Егоров

Смерть
Неизвестно

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