Стеблинская (Федорова) Мария Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1883 ст.
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Сыскова (Стеблинская) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Стеблинский Андрей Семенович
Смерть
Неизвестно