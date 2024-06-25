Стеблинская (Федорова) Мария Зиновьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стеблинская (Федорова) Мария Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1883 ст.

Муж: Стеблинский Андрей Семенович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Сыскова (Стеблинская) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Стеблинский Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно

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