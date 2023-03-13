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Шунинъ Иванъ

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Шунинъ Евдокимъ

Мать: не указана

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шунина Фекла Федорова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Шунина) Авдотья

Мать ребёнка: Шунина Фекла Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1786

Дочь: Шунина Марья

Мать ребёнка: Шунина Фекла Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Шунина) Акулина

Мать ребёнка: Шунина Фекла Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1792

Сын: Шунинъ Иванъ

Мать ребёнка: Шунина Фекла Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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