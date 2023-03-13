Шунинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Шунинъ Евдокимъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шунина Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Шунина) Авдотья
Мать ребёнка: Шунина Фекла Федорова
Рождение ребёнка
15.04.1786
Дочь: Шунина Марья
Мать ребёнка: Шунина Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Шунина) Акулина
Мать ребёнка: Шунина Фекла Федорова
Рождение ребёнка
20.05.1792
Сын: Шунинъ Иванъ
Мать ребёнка: Шунина Фекла Федорова