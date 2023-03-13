Шунина Фекла Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шунинъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.04.1786
Дочь: Шунина Марья
Отец ребёнка: Шунинъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.05.1792
Сын: Шунинъ Иванъ
Отец ребёнка: Шунинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Шунинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шунинъ Иванъ