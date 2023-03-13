Шунина Фекла Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шунина Фекла Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шунинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1786

Дочь: Шунина Марья

Отец ребёнка: Шунинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1792

Сын: Шунинъ Иванъ

Отец ребёнка: Шунинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Шунинъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шунинъ Иванъ

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