Липовкин (Пекельников) Савелий Емельянов
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Липовкин Пекельников Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Голосева (Липовкина Пекельникова) Феодора Савельева
Мать ребёнка: Липовкина (Пекельникова) Матрона Миронова
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Печников (Липовкин Пекельников) Петр Савельев
Мать ребёнка: Липовкина (Пекельникова) Матрона Миронова
Рождение ребёнка
1831 ст.
Смерть
Неизвестно