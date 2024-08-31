Липовкин (Пекельников) Савелий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовкин (Пекельников) Савелий Емельянов

Место рождения

Обливное, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Липовкин Пекельников Емельян

Мать: не указана

Обливное, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовкина (Пекельникова) Матрона Миронова

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Голосева (Липовкина Пекельникова) Феодора Савельева

Мать ребёнка: Липовкина (Пекельникова) Матрона Миронова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Печников (Липовкин Пекельников) Петр Савельев

Мать ребёнка: Липовкина (Пекельникова) Матрона Миронова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Липовкин Пекельников Никифор Савельев

Мать ребёнка: Липовкина (Пекельникова) Матрона Миронова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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