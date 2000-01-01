Яковлева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1979

Отец: не указан

Мать: Яковлева Вера Геннадьевна

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