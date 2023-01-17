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Ларина Матрона Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Между 1817 и 1819

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1806

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещена
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ларин Петр Федорович

Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1807

Дочь: Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ларин Антон Федорович

Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1817 и 1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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