Ларина Матрона Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиМежду 1817 и 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1806
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович
Не крещена
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ларин Петр Федорович
Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1807
Дочь: Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Ларин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1817 и 1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика