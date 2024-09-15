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Кузьмина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

14.04.1869 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1826

Муж: Кузьмин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Кузьмина) Евфросинья Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кузьмин Никифор Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кузьмин Онуфрий Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Кузьмин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Кузьмина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.04.1869 ст.
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: "от старости".
Похороны
16.04.1869 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния

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