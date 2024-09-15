Кузьмина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти14.04.1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1826
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Кузьмина) Евфросинья Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Кузьмин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Кузьмина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Васильевич
Место жительства
1838
Место жительства
1857
Смерть
14.04.1869 ст.
Причина смерти: "от старости".
Похороны
16.04.1869 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния