Жаворонков Илларион Ефремович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филин Ефрем Пахомович
Мать: Филина Вера Родионовна
Рождение ребёнка
29.09.1885 ст.
Сын: Жаворонков Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Жаворонкова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Жаворонков Николай Илларионович
Мать ребёнка: Жаворонкова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
24.05.1904
Дочь: Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Жаворонкова Степанида Андреевна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно