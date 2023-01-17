Жаворонков Илларион Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонков Илларион Ефремович

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филин Ефрем Пахомович

Мать: Филина Вера Родионовна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.09.1885 ст.

Сын: Жаворонков Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Жаворонкова Степанида Андреевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Жаворонков Николай Илларионович

Мать ребёнка: Жаворонкова Степанида Андреевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.05.1904

Дочь: Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Жаворонкова Степанида Андреевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Степанида Андреевна

Смерть
Неизвестно
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