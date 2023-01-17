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Филина Вера Родионовна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Филин - Жиганков Иван Ефремович

Отец ребёнка: Филин Ефрем Пахомович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Илларион Ефремович

Отец ребёнка: Филин Ефрем Пахомович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Ефрем Пахомович

Смерть
Неизвестно
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