Филина Вера Родионовна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Филин - Жиганков Иван Ефремович
Отец ребёнка: Филин Ефрем Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Илларион Ефремович
Отец ребёнка: Филин Ефрем Пахомович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно