Палагин Михаил Петров 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Палагин Михаил Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Пётр Дмитриев1808 г.р.
Мать
Федосья1805 г.р.
Супруги
Палагина Евдокия Григорьева1825 г.р.
Дети
Палагин Сергей Михайлов1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Пётр Дмитриев

Мать: Федосья

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палагина Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Палагин Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Палагина Евдокия Григорьева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Смерть
Неизвестно

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