Палагин Михаил Петров
мужской, родился 1831, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПётр Дмитриев1808 г.р.
МатьФедосья1805 г.р.
Супруги
Палагина Евдокия Григорьева1825 г.р.
Дети
Палагин Сергей Михайлов1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Пётр Дмитриев
Мать: Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Палагина Евдокия Григорьева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно