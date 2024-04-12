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Деришев Лаврентий Федорович

Место рождения

Бажинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1859

Отец: Деришев Федор

Мать: Деришева Наталья Кузьмовна

Бажинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Коршунова Прасковья Лавреньевна

Мать ребёнка: Деришева Елена Ивановна

Бажинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Деришев Тимофей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Деришева Елена Ивановна

Бажинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1893

Сын: Деришев Иван Лавреньевич

Мать ребёнка: Деришева Елена Ивановна

Бажинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деришева Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Деришева Елена Ивановна

Бажинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деришева Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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