Деришев Лаврентий Федорович
Место рождения
Дата рождения10.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1859
Отец: Деришев Федор
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Коршунова Прасковья Лавреньевна
Мать ребёнка: Деришева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Деришев Тимофей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Деришева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1893
Мать ребёнка: Деришева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деришева Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Деришева Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деришева Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно