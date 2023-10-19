Траубенберг Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1904
Дата смерти14.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1904
Рождение ребёнка
10.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гернет Нина Владимировна
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
30.08.1934
Мать ребёнка: Траубенберг Валентина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
радиоинженер
Смерть
14.12.1941