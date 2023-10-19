Траубенберг Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траубенберг Михаил Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1904

Дата смерти

14.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1904

Отец: Траубенберг Владимир Александрович

Мать: Траубенберг Софья Михайловна

Рождение ребёнка
10.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гернет Нина Владимировна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1932

Жена: Траубенберг Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
30.08.1934

Сын: Рауш Борис Михайлович

Мать ребёнка: Траубенберг Валентина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
радиоинженер
Смерть
14.12.1941
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