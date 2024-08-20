Пономарцева (Садыкова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарцева (Садыкова) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садыков Дмитрий Евгеньевич

Мать: Садыкова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарцева Арина (Ариадна) Павловна

Отец ребёнка: Пономарцев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарцева Мария Павловна

Отец ребёнка: Пономарцев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарцев Георгий Павлович

Отец ребёнка: Пономарцев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарцев Павел

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