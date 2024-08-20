Пономарцева (Садыкова) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садыков Дмитрий Евгеньевич
Мать: Садыкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарцева Арина (Ариадна) Павловна
Отец ребёнка: Пономарцев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарцева Мария Павловна
Отец ребёнка: Пономарцев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарцев Георгий Павлович
Отец ребёнка: Пономарцев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарцев Павел