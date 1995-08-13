Прутьянов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1923
Дата смерти13.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1948
Дочь: Аникина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Прутьянова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
29.11.1950
Дочь: Дубова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Прутьянова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1952
Дочь: Осипова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Прутьянова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.1954
Сын: Прутьянов Александр Иванович
Мать ребёнка: Прутьянова Анна Васильевна
Смерть
13.08.1995