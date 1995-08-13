Прутьянов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прутьянов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1923

Дата смерти

13.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1948

Дочь: Аникина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Прутьянова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1950

Дочь: Дубова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Прутьянова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
23.04.1952

Дочь: Осипова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Прутьянова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1954

Сын: Прутьянов Александр Иванович

Мать ребёнка: Прутьянова Анна Васильевна

Смерть
13.08.1995
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