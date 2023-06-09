Зенкина Параскева Евтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 или 1795
Дата смерти12.11.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 или 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Зенкина (Зенкина) Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1818 или 1821
Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.01.1821
Дочь: Зенкина (Горбачева) Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Зенкина (Зенкина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1823
Дочь: Горбачева (Горбачева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1830 или 1831
Сын: Зенкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович
Смерть
12.11.1858