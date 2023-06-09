Зенкина Параскева Евтеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина Параскева Евтеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 или 1795

Дата смерти

12.11.1858

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 или 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Зенкина (Зенкина) Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1818 или 1821

Сын: Зенкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1821

Дочь: Зенкина (Горбачева) Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Зенкина (Зенкина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
21.04.1823

Дочь: Горбачева (Горбачева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1830 или 1831

Сын: Зенкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Зенкин Иван Михайлович

Смерть
12.11.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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