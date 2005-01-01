Дубов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубов Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Дубов Михаил Яковлевич

Мать: Дубова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
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