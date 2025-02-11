Михаил Сергеев
мужской, родился 1810, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьВасилиса Никитична1773 г.р.
ОтецСергей Тарасов1768 г.р.
Супруги
Прасковья Федотова1808 г.р.
Дети
Пётр Михайлов1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Сергей Тарасов
Мать: Василиса Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федотова
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1840
Сын: Пётр Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Федотова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно