Михаил Сергеев 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Сергеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1810, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Василиса Никитична1773 г.р.
Отец
Сергей Тарасов1768 г.р.
Супруги
Прасковья Федотова1808 г.р.
Дети
Пётр Михайлов1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сергей Тарасов

Мать: Василиса Никитична

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федотова

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Рождение ребёнка
1840

Сын: Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Федотова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Смерть
Неизвестно

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