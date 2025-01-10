Дудина Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дудина Мария

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
ИльяНеизвестно г.р.
Супруги
Дудин Тимофей1892 г.р.
Дети
(Дудина) Полина1920 г.р.
Дудин Фёдор26.12.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Тимофей

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Дудина) Полина

Отец ребёнка: Дудин Тимофей

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
26.12.1923

Сын: Дудин Фёдор

Отец ребёнка: Дудин Тимофей

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
06.02.1927

Дочь: Глазкова (Дудина) Анна

Отец ребёнка: Дудин Тимофей

Смерть
Неизвестно

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