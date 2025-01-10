Дудина Мария
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецИльяНеизвестно г.р.
Супруги
Дудин Тимофей1892 г.р.
Дети
(Дудина) Полина1920 г.р.
Дудин Фёдор26.12.1923 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудин Тимофей
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Дудина) Полина
Отец ребёнка: Дудин Тимофей
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.12.1923
Сын: Дудин Фёдор
Отец ребёнка: Дудин Тимофей
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.02.1927
Дочь: Глазкова (Дудина) Анна
Отец ребёнка: Дудин Тимофей
Смерть
Неизвестно