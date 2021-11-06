Трясцына Венера Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцына Венера Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2021

Отец: Трясцын Станислав Владиславович

Мать: Трясцына Лариса Николаевна

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