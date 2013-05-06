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Швалев Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

06.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швалева (Кутырева) Августа Филипповна

Рождение ребёнка
23.08.1957

Сын: Швалев Григорий Александрович

Мать ребёнка: Швалева (Кутырева) Августа Филипповна

Рождение ребёнка
28.07.1959

Сын: Швалев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Швалева (Кутырева) Августа Филипповна

Смерть
06.05.2013

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