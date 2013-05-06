Швалев Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти06.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1957
Сын: Швалев Григорий Александрович
Мать ребёнка: Швалева (Кутырева) Августа Филипповна
Рождение ребёнка
28.07.1959
Сын: Швалев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Швалева (Кутырева) Августа Филипповна
Смерть
06.05.2013